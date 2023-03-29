صلاة جماعة ولقاءات أسرية ..حمزة يوسف يوثق أول يوم بمقر رئاسة وزراء أسكتلندا

كتبت رباب فتحى

وثق رئيس وزراء أسكتلندا الجديد، حمزة يوسف، وهو مسلم من أصل باكستانى، يومه الأول فى المقر الرسمى لرئاسة الوزراء، حيث نشر صورة له وهو يؤم أسرته فى صلاة جماعة بعد الإفطار، هى الأولى في مقر إقامته الرسمي.

وقال حمزة، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى: "نقضي ليلتنا الأولى في منزل "بوت" (مقر إقامة رئيس الوزراء الاسكتلندى). إنها لحظة خاصة أؤم فيها عائلتي في الصلاة، كما هو معتاد ، بعد الإفطار".



حمزة يوسف يصلي مع اسرته

ونشر حمزة يوسف، الذى أعلن رئيسا جديدا للوزراء خلفا لنيكولا ستورجون الإثنين، صورة التقطت أثناء إمامة عائلته في الصلاة في يومه الأول فى المقر الرسمى لرئيس الوزراء.

وفى تدوينة أخرى، قال يوسف إنه التقى برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وقال: "لقد أوضحت أن حكومة المملكة المتحدة يجب أن تحترم الرغبات الديمقراطية للشعب الأسكتلندى والبرلمان".

وأصبح يوسف، الذى تم انتخابه رئيسًا للوزراء في الجلسة التي عقدت في 28 مارس في البرلمان الأسكتلندى، أول رئيس وزراء مسلم في البلاد، بينما كان يحمل أيضًا ألقاب أصغر نائب في البلاد وأول وزير مسلم.

يوسف البالغ من العمر 37 عامًا ، والذي تم انتخابه بـ 26 ألفًا و 32 صوتًا ، أي ما يعادل 52 في المائة من الأصوات المدلى بها ، لقيادة الحزب الوطني الأسكتلندى (SNP)، أعلن أنه سيدافع عن الحريات وحقوق جميع المواطنين.

وقال يوسف وهو باكستاني الأصل في بيان بعد إعلان النتائج أنه "مصمم" على تحقيق الاستقلال لأسكتلندا وسنكون الجيل الذي سيحقق ذلك.