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"صحة قنا" تنظم قافلة طبية مجانية بقرية المحروسة اليوم وغدا

الأربعاء، 29 مارس 2023 02:00 ص
"صحة قنا" تنظم قافلة طبية مجانية بقرية المحروسة اليوم وغدا قافلة طبية - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بقنا، تنظيم قافلة طبية مجانية بمقر الوحدة الصحية لقرية المحروسة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

وأوضح الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة تشمل التخصصات الطبية المختلفة، منها النساء والتوليد والأذن والحنجرة وعيادة الأطفال والعظام والنفسية والعصبية وتقديم العلاج المجانى للمرضى من الأهالي.


وأشار تاوضروس، إلى أن القافلة تعمل على مدار اليومين بالوحدة المحلية وتقدم خدماتها بشكل مجانى وعلى المواطنين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد أثناء التواجد وتيسير عمل القافلة.


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