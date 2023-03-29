اليوم السابع
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الأربعاء، 29 مارس 2023 04:32 م
أكرم القصاص
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"صحة الدقهلية": الكشف على 6357 مواطناً بالعيادات المسائية خلال شهر مارس

الأربعاء، 29 مارس 2023 02:56 م
"صحة الدقهلية": الكشف على 6357 مواطناً بالعيادات المسائية خلال شهر مارس جانب من الفحوصات
الدقهليه شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، أنه تم الكشف على 6357 مواطناً بالعيادات المسائية خلال شهر مارس، وذلك فى إطار العمل على مدار 24 ساعة بـ18 منشأة طبية على مستوى المحافظة بتخصصات الباطنة -الأطفال -الجلدية النساء والتوليد.
 
وأوضح وكيل الوزارة، أن هناك توجيهات لفتح عيادات مختلفة للمواطنين مسائية بمختلف الأنحاء لتلبية احتياجات المواطنين بتوفير الخدمة  الطبية بشكل متكامل ليل نهار وبمقابل متواضع.
 
بدوره، أشار الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه بالإضافة إلى عمل تلك الوحدات كعيادات مسائية من الـ 1  ظهراً وحتى الـ4 مساءاً تستمر فى ممارسة أعمالها الصباحية كعيادات خارجية ومكاتب للصحة والتطعيمات طوال شهر رمضان.
 
جاء ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة،  وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،  لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للفئات الأكثر احتياجا بمنشآت الرعاية الأساسية.
 

 


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