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زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب إيطاليا

الأربعاء، 29 مارس 2023 02:50 ص
زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب إيطاليا مقياس الزلازل - أرشيفية
كتب أحمد علوى

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أفاد المعهد الوطني لفيزياء الأرض وعلم البراكين في إيطاليا برصد زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر في منطقة كامبوباسو بمقاطعة موليزي جنوب شرقي إيطاليا.

وحسب المعهد الإيطالي، كانت بؤرة الزلزال بعمق 23 كيلومترا.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن الهزات الأرضية شعر بها سكان مقاطعتي أبروتسو وكامبانيا.

بدوره، أشارت معلومات المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة بمقياس ريختر، وبؤرته بعمق كيلومترين.

وأعلنت هيئات الطوارئ الإيطالية أنها لم تتلق طلبات المساعدة من السكان أو بلاغات بوقوع دمار في منطقة الزلزال.

 

 

 


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