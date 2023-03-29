وأضاف ريابكوف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء -:"أن فشلهم في تزويدنا ببيانات معينة، يوسع قائمة انتهاكات المعاهدة من قبل واشنطن، والتي تضمنت منذ فترة طويلة عناصر خطيرة للغاية"، مشيرا إلى أن الأمريكيين يفشلون بشكل صارخ في تنفيذ المعاهدة ويحاولون نقل المسؤولية على الجانب الآخر، مؤكدًا أن هذا لن ينجح ولن يمر. 