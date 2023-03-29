اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البنتاجون: روسيا ترفض طلبا أمريكيا لتبادل معلومات فى إطار معاهدة "ستارت"

الأربعاء، 29 مارس 2023 04:00 ص
البنتاجون: روسيا ترفض طلبا أمريكيا لتبادل معلومات فى إطار معاهدة "ستارت" البنتاجون
وكالات

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن أمريكا طلبت من روسيا، أمس الاثنين، تبادل المعلومات في إطار اتفاقية "ستارت" لكن طلبها قوبل بالرفض، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
 

 


البنتاجون

وزارة الدفاع الأمريكية

معاهدة ستارت

أمريكا وروسيا



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