الرئيسية أخبار عالمية البنتاجون: روسيا ترفض طلبا أمريكيا لتبادل معلومات فى إطار معاهدة "ستارت" الأربعاء، 29 مارس 2023 04:00 ص البنتاجون وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن أمريكا طلبت من روسيا، أمس الاثنين، تبادل المعلومات في إطار اتفاقية "ستارت" لكن طلبها قوبل بالرفض، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وكان قد قرر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، تعليق التزام بلاده بمعاهدة "ستارت" المبرمة مع واشنطن للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية. وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه يجب على الغرب الجماعي أن يغير منهجه تجاه المخاوف الأمنية لروسيا حتى تستأنف موسكو مشاركتها في معاهدة "ستارت". البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية معاهدة ستارت أمريكا وروسيا الموضوعات المتعلقة البنتاجون: لا مؤشرات على عزم موسكو استخدام السلاح النووى الأحد، 26 مارس 2023 03:00 ص البنتاجون يحتفظ بحق الرد على قصف قاعدته "القرية الخضراء" فى سوريا السبت، 25 مارس 2023 02:00 ص البنتاجون: قواتنا فى سوريا تقوم بمهماتها فى دعم التحالف الدولى لهزيمة "داعش" الجمعة، 24 مارس 2023 11:19 م وعد أمريكى جديد للقوات الأوكرانية.. البنتاجون يحدد موعد تسليم دبابات إبرامز الأربعاء، 22 مارس 2023 11:43 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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