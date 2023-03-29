البنتاجون: روسيا ترفض طلبا أمريكيا لتبادل معلومات فى إطار معاهدة "ستارت"

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن أمريكا طلبت من روسيا، أمس الاثنين، تبادل المعلومات في إطار اتفاقية "ستارت" لكن طلبها قوبل بالرفض، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.