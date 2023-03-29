رفع كفاءة أشجار كورنيش المنتزه ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قام حى المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حى المنتزه، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال زراعة ورفع كفاءة عدد من الحدائق العامة، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.



وأعلن حى المنتزه أول، أن إدارة الحدائق، قامت بزراعة ورفع كفاءة احواض الأشجار بالحدائق العامة بناطق الحى ، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة حيث قامت إدارة الحدائق بقيادة المهندسة عزة أحمد، بإعادة زراعة وإحلال زراعات بلازا رامادا وبئر مسعود وتقليم نخيل الزينة،وزراعة مدخل شارع مصطفى كامل بصبار الافوربيا والدورانتا الصفراء، وكذلك تقليم نخيل الزينة بطريق الكورنيش، بدءا من بئر مسعود حتى السرايا.



كما تمت، زراعة بلازات رامادا ب 200 عود بزرميا وعود كوكنتا و 200عود تفلة، و5 نخيل بردتشرديا ، بالإضافه إلي زراعة مدخل مصطفى كامل امام كوبري الساعة 200صبار افوربيا و100دورانتا صفراء، وتستمر الجهود للإرتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي بحدائق منتزه اول.



يأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.



وعلى صعيد آخر، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن زراعة 71 ألفا 181 شجرة منذ بداية المبادرة الرئاسية "زراعة 100مليون شجرة"، كاشفا عن إعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة، وزراعة الأشجار فى الحدائق العامة.



ووجه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران، بزراعة ورفع كفاءة الميادين، وجميع الحدائق العامة، وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية، ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.



وأكد الشريف، فى بيان، زراعة 6 آلاف و641 شجرة مثمرة و3 آلاف و469 شجرة غير مثمرة بإجمالى 10 آلاف و110 أشجار، وزراعة 7 آلاف و190 شجرة، بالتعاون مع إدارة الحدائق بالأحياء.



وكشف عن زراعة 732 نخلة بردتشارديا، وزراعة 4300 متر نخيل بنطاق حى العجمى ووسط؛ ليصل إجمالى المزروع من أشجار مثمرة وغير مثمرة 71 ألفا و181شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء.



وأشار إلى أنه فى الأسبوع الواحد الثلاثون من بداية المبادرة، زرعت 4981شجرة بنطاق أحياء الثغر، وعلى الطرق والمحاور المرورية، مشددا على إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء؛ لزيادة المسطحات الخضراء، وزراعة الأشجار المثمرة فى جميع الأحياء؛ للحد من التلوث البيئى ولتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين.







رفع كفاءة جزيرة الكورنيش بمنتزة الإسكندرية



رفع كفاءة حدائق المنتزة بالإسكندرية



زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالإسكندرية



