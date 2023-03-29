اليوم السابع
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الأربعاء، 29 مارس 2023 12:38 م
أكرم القصاص
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رحيل اللواء أبو الوفا رشوان بطل الدفرسوار والعزاء اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع

الأربعاء، 29 مارس 2023 11:50 ص
رحيل اللواء أبو الوفا رشوان بطل الدفرسوار والعزاء اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع اللواء أبو الوفا رشوان

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رحل بطل الدفرسوار اللواء أبو الوفا رشوان، ابن قرية الكعيمات بمركز أبوتشت، والذي كان يعمل في سكرتارية الرئيس الراحل حسني مبارك.

وأعلنت أسرة الراحل عن تشيع الجثمان الثلاثاء 28 مارس، على أن يقام العزاء بمسجد الشرطة في التجمع الخامس مساء الأربعاء 29 مارس 2023.

وتخرج أبوالوفا فى الكلية الحربية عام 1971 وكانت خدمته فى الإسماعيلية بعد التخرج، وكان من بين الذين حوصروا في ثغرة الدفرسوار، وعمل الراحل بالحرس الجمهورى ثم سكرتارية رئاسة الجمهورية.

وتنقل أبو الوفا رشوان، من مكان إلى آخر، حتى استقر في حراسة مبارك، التي انتقل منها إلى السكرتارية الخاصة ليصبح سكرتير مساعد، ثم وكيل وزارة ثم سكرتيرا خاصا.

 


وفاة اللواء أبو الوفا رشوان

بطل الدفرسوار

عزاء اللواء أبو الوفا رشوان

اللواء أبو الوفا رشوان

سكرتير

الرئيس الراحل حسنى مبارك




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