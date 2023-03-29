اليوم السابع
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رئيس دولة الإمارات يصدر قرارًا بتعيين منصور بن زايد نائبًا

الأربعاء، 29 مارس 2023 08:12 م
رئيس دولة الإمارات يصدر قرارًا بتعيين منصور بن زايد نائبًا رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
وكالات

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أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، قرارا بتعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس الدولة إلى جانب محمد بن راشد.

وفى السياق نفسه أصدر الشيخ محمد بن زايد مرسومين أميريين بتعيين هزاع بن زايد وطحنون بن زايد نائبين لحاكم إمارة أبوظبي

وفى سياق منفصل، كان قد أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص بلاده على وضع العمل المناخى فى صميم استراتيجيتها التنموية الهادفة إلى تحقيق النمو الاجتماعى والاقتصادى المستدام تزامناً مع التزامها بمسئوليتها تجاه البيئة والأجيال القادمة .

 
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال اطلاع الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على التحضيرات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 .
 
وقال الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارات انطلقت في رحلة تهدف إلى تحقيق تقدم جذري ونقلة نوعية على مدى السنوات الــ 50 الماضية، وحرصت على أن تكون التنمية المستدامة والعمل المناخي جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي بالتزامن مع الالتزام بمسؤوليتها تجاه البيئة والأجيال القادمة .
 

محمد بن زايد

منصور بن زايد

الإمارات

محمد بن راشد



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