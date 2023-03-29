رئيس جامعة المنوفية يكرم الفائز بالمركز الأول ببطولة أبو ظبى للجوجيتسو

ووجه رئيس جامعة القاهرة التهنئة على هذا الإنجاز، متمنيا له مزيدا من الإنجازات فى مختلف المحافل والمنافسات العربية والعالمية.

وكان رئيس جامعة المنوفية قد عقد الاجتماع الشهرى لمجلس جامعة المنوفية، بحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

واستعرض رئيس الجامعة جدول أعمال الجلسة ووجه الشكر لجميع المشاركين فى تنظيم القافلة الطبية المتكاملة لمحافظة شمال سيناء وعلى رأسهم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والمشاركين من كليات الطب والصيدلة وتكنولوجيا العلوم الصحية، حيث تم توقيع الكشف علي ما يقرب من 618 حالة مرضية في مختلف التخصصات الطبية وإجراء الفحوصات المعملية والأشعة ورسم القلب علي ما يقرب من 208 مريض كما تم تحويل 14 حالة لاستكمال العلاج علي نفقة الدولة وعمل نظارات طبية ل 121 حالة مع صرف النظارات والأدوية علي المرضي بالمجان.

وأعرب عن سعادته بمناسبة فوز جامعة المنوفية بالمركز الثالث بملتقى "مصر تستطيع بطلابها" المقام في جامعة أسيوط بالبحث المقدم في محور مكافحة المخدرات.

ووجه التهنئة للكليات الفائزة فى المهرجان الرياضى لأسر طلاب من أجل مصر، مشيرا إلى أنه قام بتكريم فريق الجامعة لذوي الهمم الحائز على 14 ميدالية متنوعة خلال مشاركتهم في اللقاء الرياضي "الإعاقة منحة لا محنة" بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، وفى بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوي في الجامعة الأمريكية، وبطولة الكونغ فو بجامعة القاهرة.

وأعلن عن فوز فريقي جامعة المنوفية لكرة القدم وتنس الطاولة ببطولة دوري المصالح الحكومية الذي ينظمه الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة فرع المنوفية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمركز تعليم الكبار وجميع الكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار بمناسبة نجاح جامعة المنوفية فى محو أمية 4997 مواطن بدورة يناير 2023 ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن 53585 مواطن ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وكذلك خارج محافظة المنوفية، وذلك تفعيلا للمبادرة الرئاسية مصر بلا أمية ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة.

وأحاط رئيس الجامعة الحضور بما تم خلال مشاركته في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعرض التفصيلى الذى قدمه وزير التعليم العالى حول الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والمحاور الرئيسية الثلاثة التي ترتكز عليها والمبادئ السبعة التي تشكل خارطة طريق للاستراتيجية.

وعرض ما تم مناقشته خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ ٥٥ للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية المقام في جامعة سوسه وجامعة المنستير بتونس والمستجدات في مجال التعليم العالي وسبل تفعيل التعاون بين الجامعات العربية.

وإحاطة الأعضاء بأهم ماجاء فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد بجامعة عين شمس.

وأعلن رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من إجراءات نقل أصول الأرض التى تم تخصيصها بمدينة السادات ومساحتها 200 فدان لصالح توسعات جامعة المنوفية، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد للجامعة، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لوضع التصور النهائى لاستغلال المساحة المخصصة وتوزيعها طبقا للاحتياجات الفعلية المطلوبة.

هذا ووافق مجلس الجامعة على صرف مكافأة شهر بحد أدنى 1000جنيه لجميع العاملين بالجامعة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتوجيه التهنئة بهذه المناسبة العطرة أعادها الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وخلال الاجتماع عرض نائبا رئيس الجامعة موضوعات كل قطاع، كما تم عرض تقرير عن أنشطة مركز ضمان الجودة بالجامعة وتقرير عن الكليات التى تقدمت للاعتماد، والكليات التى تم عمل زيارات لها، والكليات التى لها تجديد اعتماد، وعرض استعدادات الجامعة لزيارة الشركة المانحة للأيزو 9001/ 2015.