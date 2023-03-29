رئاسة مركز بلاط بالوادى الجديد تستكمل مبادرة 100 مليون شجرة بالقرى

أعلن الدكتور ياسر محمود مركز و مدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، استكمال تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك على مستوى مدينة بلاط والوحدات المحلية التابعة للمركز، حيث جرى تجهيز وإعداد الأماكن المراد زراعتها بأشجار المبادرة فى مداخل ومخارج القرى والطرق المنتزهات العامة، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لإضفاء المظهر الجمالى والتوسع فى المساحة الشجرية بالمركز والقرى التابعة وظهور اللون الأخضر كعنصر بيئي يجب الحفاظ عليه ضمن جهود المركز لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وكان محافظ الوادي الجديد، عن وصول 24 ألف شتلة كدفعة أولى من إجمالي 145 ألف شتلة مُستهدف وصولها لتغطية مراكز المحافظة، والتي جرى توزيعها لزراعة ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة وتشجير الطرق الرئيسية بالأشجار المثمرة وأشجار الزينة.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية لزراعة (100 مليون شجرة) ضمن خطة مواجهة التغيرات المناخية وزيادة الرئة الخضراء بمحافظات الجمهورية، تُعزز من الممارسات البيئية الإيجابية التي تنتهجها المحافظة في ضوء اختيارها كأول مدينة خضراء على مستوى الجمهورية، وتتويجها عاصمةً للبيئة العربية لعام 2022م.

وتابع سيد محمود سكرتير عام المحافظة، استلام الدفعة الأولى من شتلات الأشجار، مُوضحًا أنه تم توزيع الأشجار على المراكز الخمسة وفقًا لمساحة واحتياجات كل مركز وتم البدء بمركزي الخارجة وباريس، مؤكدًا توجيهات المحافظ بتوفير مصادر ري دائمة لرعاية الأشجار، لحُسن استغلالها والاستفادة من ميزاتها البيئية الكبيرة.