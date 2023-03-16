وزير التعليم يتفقد مجموعات الدعم بمدرسة محمد زهران بالإسكندرية

كتب محمود طه

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مجموعات الدعم بمدرسة محمد زهران التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، حيث تابع إلقاء محاضرة لمرحلة الثانوية العامة في مادة اللغة الإنجليزية.

وتحاور الوزير مع الطلاب عن أسباب التحاقهم بمجموعات الدعم، حيث أكدت احدى الطالبات أن مجموعة الدعم تقدم المادة بشكل متميز فضلا عن المقابل المادى المناسب لمجموعات الدعم.

كما ناقش الوزير الطلاب عن آرائهم في النموذج الاسترشادى الذى تم نشره على موقع الوزارة، حيث أشاد الطلاب به لكونه يحاكي امتحان آخر العام ويدربهم عليه بشكل جيد.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن النماذج الاسترشادية تقدم الاسئلة المطابقة لمواصفات امتحانات نهاية العام حتى يتدرب عليها الطلاب.

كما أشاد طالب من طلاب الدمج، بدور مجموعات الدعم فى تنمية قدراته وتشجيعه على تحصيل المواد الدراسية.

وعقب ذلك، عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفتى اجتماعًا مع مديرى الإدارات التعليمية بمحافظة الاسكندرية، حيث استعرض الوزير الآليات والضوابط المنظمة لتنفيذ مجموعات الدعم، موجهًا بتفعيلها؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، ومراعاة أعداد الطلاب في مجموعات الدعم، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة.

واستمع الوزير إلى آراء ومقترحات مديري الإدارات حول آليات تنفيذ مجموعات الدعم، مشيرًا إلى أنه صدر قرار بالسماح لمديري عموم الإدارات التعليمية المختصة بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء بالمديرية بتحديد قيمة مقابل الاشتراك بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية" لغات" لجميع المراحل، بما يتناسب مع المستوى المعيشي والنطاق الجغرافي وبما يصب في مصلحة الطلاب.

والجدير بالذكر أن عدد الطلاب المشاركين فى مجموعات الدعم بالمحافظة بلغ ٧٢ الف طالب في مختلف المراحل التعليمية.

وقد أكد الوزير أيضا أهمية مواصلة العمل على جذب الطلاب للمدرسة، وخاصة طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوى، وعودتهم إلى المدرسة بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، موجهًا بعقد محاضرات إضافية لهم في مختلف المواد الدراسية، بجانب تفعيل جميع الأنشطة لجذبهم.

وشدد الوزير على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي للطلاب، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب؛ لتحقيق الانضباط في سير العملية التعليمية بمراحل التعليم المختلفة.

ووجه الوزير بالاهتمام بتطبيق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، والاهتمام بالموهوبين، واكتشافهم ورعاية الفائقين منهم، ووجه باختيارهم عن طريق إعداد استمارة يشارك فيها ولى الأمر والمعلم والطالب؛ لحصر الطلاب الموهوبين.

كما أشار الوزير إلى مبادرة "إحياء المسرح المدرسى"، موجهًا بأن يكون لكل إدارة فريق للمسرح المدرسى وإعداد عمل مسرحى لكل إدارة للمشاركة في عقد تصفيات على مستوى الجمهورية.

كما استعرض الوزير الاجراءات الخاصة بتأمين لجان امتحانات نهاية العام للثانوية العامة، مشددا على أهمية اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة انتظام الامتحانات وعدم السماح بأي حالات غش.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار اهتمام الوزارة بأصحاب الهمم، ومبادرة رفقاء "قادرون باختلاف"، أعدت الوزارة لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الاشارة وسيتم تعميمها على جميع مدارس الجمهورية؛ لرفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، ولتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل فى المجتمع .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون قطاع المديريات، والدكتور عربى ابو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.