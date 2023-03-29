حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم 2 كليو و500 جرام حشيش بالمنوفية

قررت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس 3 عاطلين وذلك لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 2 كيلو و500جرام لمخدر الحشيش ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن مباحث مركز أشمون برئاسة المقدم مصطفى حسنين رئيس المباحث ، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية ،وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام ،كمية لمخدر الهيروين ،كمية لمخدر الإستروكس ، بندقية آلية ، فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ،مركبة "توك توك" - مبلغ مالى ، 3 هواتف محمول ، ميزان حساس، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ 200 ألف جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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