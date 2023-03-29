حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم 2 كليو و500 جرام حشيش بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس 3 عاطلين وذلك لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 2 كيلو و500جرام لمخدر الحشيش ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.