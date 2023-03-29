جارديان: خطط لنقل طالبى اللجوء من فنادق لسفن عائمة مهجورة فى بريطانيا

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن وزارة الداخلية البريطانية تخطط لاستخدام سفن الرحلات البحرية المهجورة وغير المستخدمة لإيواء طالبي اللجوء وسط غضب متزايد من النواب المحافظين بشأن استخدام الفنادق في دوائرهم الانتخابية.

يأتي هذا الكشف في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة الداخلية باستخدام ما يقرب من 400 فندق في جميع أنحاء البلاد لإيواء أكثر من 51 ألف شخص بتكلفة تزيد عن 6 ملايين جنيه إسترليني في اليوم.

ويبحث الوزراء في السفن المحتملة بما في ذلك سفينة سياحية سابقة من إندونيسيا ، والتي ترسو في جنوب غرب إنجلترا ، كما علمت صحيفة الجارديان.

وخلال حملة قيادة حزب المحافظين الصيف الماضي ، اقترح ريشي سوناك وضع المهاجرين غير الشرعيين على متن سفن سياحية راسية في جميع أنحاء البلاد ، لكن تم تحذيره من أنه قد يكون غير قانوني بموجب قانون حقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأكد داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطانى- أنه تخلى عن فكرة استخدام السفن لإيواء طالبي اللجوء ، والتي قال منتقدون إنها ستصل إلى حد الاعتقال التعسفي ، بمجرد توليه رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي.

ومع ذلك ، أشارت المصادر إلى أنه يمكن تسجيل السفن السياحية كفنادق بدلاً من مراكز احتجاز للالتفاف حول التحديات القانونية المحتملة.

ومن المقرر أن يصدر وزير الهجرة ، روبرت جينريك ، إعلانًا يوم الأربعاء بشأن إقامة اللجوء وسط تكهنات بأنه سيشمل استخدام القوارب والثكنات العسكرية. كما يمكنها الكشف عن خطط للاستفادة من بند في مشروع قانون التسوية لإجبار المجالس على قبول أماكن إقامة واسعة النطاق لمن يطلبون اللجوء.

واقترحت تقارير متعددة ليلة الثلاثاء إمكانية الإعلان عن خطة لإيواء طالبي اللجوء على قوارب عملاقة تستخدم عادة في مشاريع البناء البحرية.

تم بناء القوارب لإيواء مئات الأشخاص ، على الرغم من أن مصدرًا حكوميًا قال لصحيفة التايمز إن الخطط كانت في "مرحلة مبكرة" ولديها مشكلات عملية مهمة يجب معالجتها.