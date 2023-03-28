جارديان: مخاوف من خطة الحكومة البريطانية نقل اللاجئين الأفغان من الفنادق

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه سيتم نقل اللاجئين الأفغان في المملكة المتحدة من الفنادق وتوفير سكن بديل لهم، مما يثير مخاوف من أن يصبحوا بلا مأوى.

وأكد داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطانى- أنه سيتم الإعلان عن حزمة جديدة لنقل اللاجئين الأفغان من "الإقامة المؤقتة بالفندق" إلى منازل جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم ريشي سوناك إن رئيس الوزراء طلب من وزير شئون المحاربين القدامى جوني ميرسر "تحديد حزمة جديدة من الإجراءات لتسريع الجهود لمساعدة أولئك الموجودين حاليًا في الفنادق لربط مساكنهم بمنازل جديدة".

ومن المتوقع أن يصدر ميرسر إعلانا لمجلس العموم يوم الثلاثاء.

وقال مصدر حكومي لصحيفة "الجارديان" إن الخطة تهدف إلى نقل جميع العائلات الأفغانية من الفنادق بحلول نهاية هذا العام.

وقال إنور سولومون ، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين ، إن هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى التشرد.

وقال: "إننا نشعر بقلق عميق إزاء العديد من عناصر هذه الخطط ، لا سيما الخطر الذي قد يؤدي إلى ترك الأشخاص الذين فروا من طالبان في أفغانستان بلا مأوى ومعوزين في شوارع بريطانيا".

وأضاف "ليست هذه هي الطريقة التي ينبغي أن يُعامل بها أولئك الذين وُعدوا بترحيب حار في المملكة المتحدة. الفنادق ليست المكان المناسب للاجئين للعيش ، لكن حقيقة أن آلاف الأفغان تُركوا فيها لأشهر متتالية هو نتيجة لسوء الإدارة الحكومية والفشل في العمل بنجاح بالشراكة مع المجالس المحلية والوكالات الأخرى لإيجاد سكن مناسب . "

وأوضحت الصحيفة أن هناك ما يقرب من 9000 أفغاني يعيشون في فنادق في المملكة المتحدة بعد فرارهم من طالبان في أغسطس 2021.