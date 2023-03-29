تفاصيل إصابة سيدة فى انهيار جزئى لعقار بحى المنتزه بالإسكندرية

أصيبت سيدة إثر انهيار جزئي لعقار قديم، خالي من السكان، مكون من طابقين بمنطقة السيوف شرقي الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، فيما تبين أن العقار صادر له قرار هدم وترميم.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغًا من الأهالي يفيد سقوط عقار بشارع مسجد الغانم بمنطقة السيوف بحري، انتقل مسئولي الحي وقوات من إدارة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من طابقين، وسقوط شرفة وجزء من سقف غرفة الطابق الأول علوي، ما أسفر عن إصابة سيدة بإًابات طفيفة تصادف مرورها أسفل العقار لحظة انهياره.

ومن جانبه، قال اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، إن العقار صادر له قرار إزالة الطابق الأول وترميم الطابق الأرضي ولم ينفذ من قبل صاحب العقار وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى وضع حواجز خشبية بمحيط العقار لتأمين المارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.