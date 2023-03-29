تعرف على نسب تنفيذ مشروع رصف طريق "المحلة - طنطا" فى الغربية

تطور كبير فى مشروعات الرصف تشهده محافظة الغربية، سواء كانت مشروعات الرصف للطرق الداخلية أو الخارجية، حيث يتم تنفيذ أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة بداية من عام 2019 وحتى عام 2023.

وأكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 شملت رصف 649 شارعا وطريق بطول 517 كم، وكان للشركة الوطنية دور كبير فى إنهاء تلك الخطط إلى جانب باقى الشركات والجهات المتعاملة مع المحافظة.

وأوضح أن نسب تنفيذ طريق "المحلة-طنطا" والذى يتم رصفه من خلال هيئة الطرق والكبارى بطول 22 كيلو على مرحلتين، الأولى تبدأ من طنطا وحتى كوبرى محلة مروح وبلغت نسبة التنفيذ بها 40% والثانية تبدأ من كوبرى محلة روح وحتى مدخل مدينة المحلة وبلغت نسبة الإنجاز بها 45%.

وأكد محافظ الغربية على متابعته اليومية من خلال الاجتماعات والجولات لكافة المشروعات وخاصة مشروعات الرصف باعتبارها شرايين التنمية وخاصة المحاور المرورية التى تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء المظهر الجمالى داخل المدن.