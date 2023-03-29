تعرف على أسعار الخضراوات اليوم.. الطماطم بـ 6.5 جنيه والبطاطس 4 جنيهات

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 29-3-2023، خامس أيام شهر رمضان في الأسواق، وبلغ سعر كيلو الطماطم 4.30 إلى 6.5 جنيه، والبطاطس 4 إلى 6 جنيهات، والبصل 10 إلى 16 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 4 إلى 7 جنيهات، فى حين بلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه، والفاصوليا 19 إلى 23 جنيها، والباذنجان البلدى 6.5 إلى 10.5 جنيه، والباذنجان الرومى 6 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8.5 و11 جنيها، والفلفل الرومى 10 إلى 12 جنيها والفلفل الصوب 10 إلى 12 جنيها والفلفل الألوان 19 إلى 25 جنيها.