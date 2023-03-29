تزيين ميدان هليوبوليس بالنزهة احتفالا بشهر رمضان.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تزين ميدان هليوبوليس بالنزهة شرق محافظة القاهرة، وذلك فى إطار الاحتفالات ب شهر رمضان المعظم، حيث تفقد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال إضاءة وتزيين الميدان احتفالاً بحلول شهر رمضان الكريم، بحضور اللواء خيري حسين رئيس حى النزهة.

كما زين فانوس ارتفاعه 10 أمتار تقريبا، منطقة الكوربة بشارع إبراهيم اللقاني بمصر الجديدة، نفذته إحدى الجمعيات الأهلية، حيث أجرى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية جولة بمنطقة الكوربة يرافقه اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة لمتابعة شوارع الحى.

وفى السياق ذاته، تابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عمل خيمة رمضانية تسع لـ600 فرد فى منطقة النهضة بالسلام والتي يقيمها التحالف الوطنى للمجتمع المدنى، لتقديم وجبات الإفطار للصائمين، بحضور محمد عبد الهادى رئيس حي السلام ثان، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وفى سياق آخر، اجتمع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية مع سكان شارع حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة، ضمن خطة إعادة تخطيط المنطقة وبدء تلقى الطلبات من المواطنين لصرف التعويضات، بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كانت محافظة القاهرة قد أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان من خلال رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة المعنية وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.