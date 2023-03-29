تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن الحركة الملاحية بموانئها المختلفة اليوم الأربعاء، حيث يبلغ عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم خلالها تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، وكذلك 962 شاحنة و24 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5 آلاف طن بضائع، و484 شاحنة و16 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف طن بضائع، و478 شاحنة و8 سيارات.

وأكدت الهيئة فى بيانها، أن ميناء سفاجا البحرى، يستعد لاستقبال السفينتين أمل ودليلة، بينما تغادر الميناء ثلاث سفن وهى عمان والحرية وبوسيدون أكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى عمان والحرية وبوسيدون أكسبريس، وغادرت السفينتين أمل ودليلة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و277 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية وصول وسفر، ولثلاث سفن وهى سينا، ايلة، وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1963 راكب بموانئها.