موانىء البحر الأحمر: نشاط فى حركة شاحنات البضائع

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة ل موانئ البحر الأحمر ، اليوم الأحد، عن نشاط كبير فى تدوال الشاحنات المحملة بالبضائع العامة والمختلفة من وإلى موانئ الهيئة، حيث رست على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، أقلت 998 شاحنة، تداول من خلالها 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

كما تم تداول 50 سيارة، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و509 شاحنة و43 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 14 ألف طن بضائع، و489 شاحنة و7 سيارة .

وأكدت الهيئة فى بيان لها، أنه من المقرر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين أمل، بوسيدون اكسبريس، بينما تغادر ثلاث سفن وهى عمان، و دليلة و الحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية 2، وبوسيدون اكسبريس، وامل.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و314 شاحنة، و يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى سينا، ايلة وبريدج بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية وصول وسفر لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج .

وكشفت الهيئة فى بيانها عن حركة الركاب من وإلى موانئها، وأكدت أنه تم تسجيل وصول وسفر 1835 راكب بموانيها، اغلبهم بميناء سفاجا البحرى قادمين من الموانئ السعودية وخاصة ضبا السعودي.