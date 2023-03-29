وأوضح بوصعب أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أجرى اتصالا هاتفيا برئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، مؤكدا له حرصه على معالجة ما حدث اليوم من مشادة كلامية بينه وبين النائب علي حسن خليل (عضو الكتلة النيابية لحركة أمل برئاسة بري)

جاء ذلك في بيان لنائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب أكد فيه أنه تواصل مع بري وأطلعه على التفاصيل؛ فبادر بعدها مباشرة الرئيس بري واتصل برئيس حزب "الكتائب" اللبنانية سامي الجميل.

وقال بوصعب إن بري طلب منه استكمال اتصالاته لإيجاد حل من شأنه أن يعالج سريعا موضوع السجال الذي حدث خلال جلسة اللجان المشتركة بالمجلس النيابي صباح اليوم.. مشيرا إلى أنه - على إثر هذه الاتصالات - زار مقر حزب الكتائب في الصيفي حيث اجتمع مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل واتفق معه على طريقة معالجة الموضوع.