وفد من الجامعة الأمريكية يزور جامعة قناة السويس استعدادا لافتتاح مركز التطوير المهنى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن رؤية الجامعة المستقبلية تهدف إلى تحقيق مكانة عالمية عن طريق عقد العديد من الشراكات والتحالفات مع الجامعات العالمية المرموقة، وفى مقدمة هذه الجامعات هى المعاهد والجامعات البحثية الأمريكية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة صباح اليوم بمكتبه لوفد من مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية، حيث جاءت زيارة الوفد لجامعة القناة للاطلاع على التجهيزات واخر الاستعدادات التى يشهدها مركز التطوير المهنى الذى تجرى به التجهيزات من أجل الافتتاح قريبا.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبد الجواد مدير مركز تدريب وتنمية مهارات الطلاب بالجامعة .

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن هذه الزيارة تأتى فى إطار حرص الجامعة الدائم على فتح آفاق التعاون الدولى والارتقاء به فى مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية

كما أضاف الدكتور ناصر مندور أن الجامعة بصدد افتتاح مركز للتطوير المهنى لخدمة طلابها وخريجيها بالتعاون مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيرا إلى أن مركز التطوير المهنى يهدف إلى تنمية مهارات طلاب كلية الجامعة فى تخطيط مسارهم المهنى، وتنمية مهاراتهم المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل المعاصر.

وأوضح مندور أن هذا المركز سيقوم بالتنسيق أيضا مع مجتمع الشركات والأعمال لتوفير فرص تدريبية ومهنية وبرامج التعليم التجريبى للطلاب، علاوة على توفير فرص للتواصل المباشر والتعاون المشترك مع إدارة الجامعة.

بينما أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة أنه سوف يلعب المركز أيضا دورا فعالا فى الوصول إلى رواد الأعمال وبناء بيئة إيجابية تدعمهم وتنمى قدراتهم وتحسن نتائجهم.

وأشاد الوفد بالاستعداد والتجهيزات التى يشهدها المركز من أجل الافتتاح مؤكدين على التقدم الذى تشهده جامعة القناة بشكل جعلها هدف للباحثين من جميع الدول وساهم فى زيادة رغبة وتوجه الجامعات الدولية فى التعاون وتبادل الخبرات البحثية معها.