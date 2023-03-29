انتشار سيارات مبادرة "ضد الغلاء" جنوب بورسعيد بتخفيضات 30%.. صور

بورسعيد - محمد عزام

استمرت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الأربعاء، في إطلاق مبادرة "ضد الغلاء"، وذلك لتوفير السلع الغذائية الأساسية، بأسعار تعاونية تقل عن مثيلتها بالأسواق بنسبة 30%.

جاء ذلك استمراراً للجهود التى تبذلها الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطنين وإنطلاقاً من توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة (ضد الغلاء ) وضرورة تضافر الجهود من أجل مساعدة القرى الأكثر إحتياجاً، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتحت إشراف محمد عوض عبد الله، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد.

وانتشرت سيارات المبادرة لبيع السلع الأساسية من ( زيت - سكر - أزر - مكرونة - لحوم - مجمدات - شاى - سمن، وغيرها ) وذلك لبيعها للمواطنين بأسعار تعاونية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة 30% وذلك بالقرى الأكثر إحتياجاً ببورسعيد - للتخفيف عن كاهل المواطنين.

كما تهدف المبادرة إلى توفير غاز البوتاجاز المنزلى بالسعر الرسمي المقرر لإحداث توازن سعرى بالأسواق وحصول المواطنين على احتياجاتهم من تلك السلع بسهوله ويسر، وذلك بعد زيادة الطلب على الإسطوانات .

جاء هذا بالإشتراك مع العديد من الشركات، وتحت إشراف مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية وبالجنوب، للتأكد من جودة تلك السلع والبيع بأسعار تعاونية ومنع الغش التجارى بكافة صورة، ولقت المبادرة إستحسان المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بها وتكرارها بصورة دورية.