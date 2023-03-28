ضبط 2000 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ب البحيرة ، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات موسعة على الأسواق، لمواجهة بيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وكذلك مواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2000 لتر سولار تم تجميعها من قبل تجار للمواد البترولية بمركزى بدر وحوش عيسى، لإعادة بيعها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة المختصة .

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على السلع المدعمة، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، مشددا على أهمية ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

يذكر ان مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة قد شنت حملات تموينية مكبرة مؤخرا على محطات الوقود.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 18 الف لتر سولار وبنزين بأحدالعهد الباطنية غير مرخصة بمركز دمنهور تم تجميعه من السوق السوداء لاعاده بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.