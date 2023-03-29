المنطقة الأزهرية بقنا تحتفل باليوم السنوى للأزهر الشريف بحضور المحافظ.. صور

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الإحتفال الذي نظمته منطقة قنا الأزهرية، بقصر ثقافة قنا بمناسبة اليوم السنوي للأزهر الشريف وذكري مرور 1083 عاما هجريا علي افتتاح الجامع الأزهر الشريف ، والذي وافق يوم الجمعة 7 رمضان عام 361 هـ ، الموافق 21 يونيو عام 972 م، حضر الاحتفالية الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير عام منطقة قنا الأزهرية، والعميد محمد غنيم، المستشار العسكري بقنا ، والدكتور ماهر جبر، جوكيل وزارة الأوقاف، والقمص أمونيوس فارس، وكيل مطرانية قنا.

ووجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، رسالة شكر وتقدير للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وقيادات الأزهر ولجميع الحضور، معبرا عن فخره واعتزازه بمشاركته فى احتفالية " مرور 1083 عاما هجريا علي افتتاح الجامع الأزهر الشريف، مؤكدا أن مؤسسة الأزهر الشريف لها مكانة كبيرة في قلوب كل المصريين والمسلمين حول العالم، فهو منارة العلم والعلماء والنور الذي يشع في أنحاء العالم، ومنهل الوسطية.

وأضاف الداودي، أن الأزهر الشريف لم يقتصر دوره علي الدور الدعوي والتعليمي فحسب، بل امتد إلي العديد من المبادرات المجتمعية ذات البعد الانساني، ولعل أبرزها تنظيم القوافل الطبية لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم خدمات طبية متكاملة مجانا للتيسير عليهم والتخفيف عن كاهلهم ، واختتم المحافظ كلمته بالدعاء لمصر وشعبها بالأمن والاستقرار والتقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال فضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير عام منطقة قنا الأزهرية، أن الأزهر يعتبر مركز الاشعاع الروحى الذي يقوم بدوره الكبير في خدمة الدين والعلم واللغة ويبذل قصارى جهده في أداء رسالته السامية والنبيلة في نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير، ويظل الأزهر الشريف يعمل على مر العصور على إعلاء منارة الإسلام وحفظ تراثه المجيد، كما قام الأزهر بتخريج علماء أجّلاء لا نزال حتى يومنا هذا ننهل من بحر علمهم الكثير، كما يفد الآلاف من الطلاب ليتعلموا في علومه المختلفة وتحديدا الطلاب الوافدين من قارتى آسيا وأوروبا، ويظل الأزهر شعاع العلم والعرفان في أقطار العالم أجمع حتى أصبح مقصد طلاب العلوم العربية والثقافات الإسلامية في مختلف الأمم والشعوب، حيث يستقبل الأزهر 30 ألف وافد من 110 دول حول العالم، فضلا عن إنشاء 16 معهدًا أزهريًا في دول أفريقية وآسيوية، لنشر الفكر الوسطي .

وألقى قيادات الوعظ بالأزهر، وممثل الكنيسة كلمات ، تحدثوا فيها حول أهمية الأزهر الشريف وتاريخه ومكانته العالمية، والتعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديما وحديثا، كما تحدثوا عن دور الأزهر كجامع وجامعة في الحفاظ على صحيح الدين ونشر العلوم التطبيقية.

وقام الشيخ تاج الدين أبوالوفا، بإهداء المصحف الشريف لمحافظ قنا تقديرا لجهوده في التعاون مع منطقة الأزهر، كما تم تكريم الفائزين في مسابقة ( دور الازهر الشريف في حفظ الدين والوطن ) ، حيث تم منحهم شهادات تقدير ومكافئات مالى.