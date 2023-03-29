اليوم السابع
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المعاينة تكشف ملابسات اشتعال حريق بمزرعة دواجن فى الصف

الأربعاء، 29 مارس 2023 02:58 م
المعاينة تكشف ملابسات اشتعال حريق بمزرعة دواجن فى الصف سيارة إطفاء -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، مزرعة دواجن اشتعل بها حريق بإحدى قرى الصف، وتبين أن النيران اشتعلت بعنبر دواجن فارغ، ولم يسفر الحريق عن إصابات.
 
واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من العاملين بالمزرعة، ولم يشتبهوا فى اندلاع الحريق جنائيا، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في الحريق، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اندلاع حريق بمزرعة دواجن في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة أن النيران اندلعت بعنبر في المزرعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

حريق مزرعة دواجن

امن الجيزة

اخبار الحوادث

حوادث اليوم



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