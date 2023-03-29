المجلس التنفيذى بكفر الشيخ يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء.

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 505م لإقامة مكتب بريد بناحية كفر الجزائر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، كما وافق على تغيير اسم مدرسة حاذق الإعدادية إلى مدرسة محمد الإعدادية الكائنة بناحية حاذق مركز بيلا.

ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة، على تعديل قرار التخصيص رقم 2611 والقرار رقم 1787 اسمه 2022 بمركز ومدينة مطوبس ضمن حياة كريمة, كما وافق على تغيير اسم مدرسة قرية 71 التابعة لإدارة الرياض باسم لملوم على محمد.