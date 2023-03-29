القابضة للسياحة: فرص واعدة للقطاع الخاص للاستثمار والشراكة فى الفنادق والأراضى

كتب عبد الحليم سالم

رحبت الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، بشراكة القطاع الخاص العالمى والمحلى فى تدشين مشروعات مشتركة، أو استثمار جديد فى مشروعات قائمة تحت التطوير ،او استغلال الاصول المتاحة من الاراضى السياحية فى ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص.

‫‬ وتتضمن مشروعات الشركة القابضة للسياحة والفنادق 7 مشروعات عملاقة في قطاع السياحة، منها تدشين فنادق ومنتجعات بحوالى 12 مليار جنيه، منها مشروع ارض سافوى مدينة الاقصر، حيث تستهدف القابضة، إقامة مشروع سياحي فندق على مساحة 222375، وتصل التكلفة التقديرية 1.6 مليار جنيه بدون قيمة الأرض .

أيضا من بين المشروعات مشروع منتجع كارنيليا بيتش مرسى علم - البحر الأحمر، ويهدف الاستثمار علي مساحة الأرض غير المستغلة بمساحة 2,216.3 ،بالاضافة إلى مجمع الكونتننتال بميدان الأوبرا بوسط القاهرة ، وهو مشروع فندقي بطاقة فندقية تبلغ 230 غرفة وجناح على مساحة 10733م2، بالإضافة إلى مجموعة من قاعات المؤتمرات ،وتصل التكلفة التقديرية للمشروع 2.13 مليار جنيه بدون قيمة الأرض، التى تملكها المصرية العامة للسياحة والفنادق – ايجوث.

كما تسعى القابضة للسياحة برئاسة ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة وعادل والى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لإقامة المشروعات السابقة وفندق الأقصر، وهو مشروع سياحى فندقى على مساحة 16413.5م2، علاوة على تطوير أرض ومبنى مجلس المدينة بالأقصر، من خلال إقامة مشروع سياحى فندقى على مساحة 1398.25م2.

وتطرح القابضة للسياحة تنفيذ مشروع فندقى على أرض رأس جميلة بشرم الشيخ امام القطاع الخاص، بهدف إقامة المشروع الفندقى (50%) على مساحة 203615 ويشمل إقامة فندق (أربع نجوم) وبطاقة 844 غرفة بالإضافة إلى عدد 1288 شقة فندقية ومشروع الإسكان السياحى والتجارى (50%) على مساحة 403615 م2 ويشمل الإسكان السياحى بعدد 1873 وحدة بالإضافة إلى المشروع التجارى على مساحة إجمالية 16145م2، وتصل التكلفة التقديرية للمشروع حوالى 7.3 مليار جنيه بدون قيمة الأرض.