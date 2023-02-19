قرار حكومى بنقل ملكية أسهم شركة "جسور" للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" من الشركة القابضة للسياحة والفنادق إلي الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وتسري على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بإضافة مزارع الإنتاج الداجني لقرار رئيس الوزراء بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المستحقة على القرارات المبنية المستخدمة فى ممارسة بعض الأنشطة.