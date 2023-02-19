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قرار حكومى بنقل ملكية أسهم شركة "جسور" للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

الأحد، 19 فبراير 2023 11:31 ص
قرار حكومى بنقل ملكية أسهم شركة "جسور" للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات مجلس الوزراء - ارشيفية
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" من الشركة القابضة للسياحة والفنادق إلي الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وتسري على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بإضافة مزارع الإنتاج الداجني لقرار رئيس الوزراء بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المستحقة على القرارات المبنية المستخدمة فى ممارسة بعض الأنشطة.


شركة النصر للتصدير والاستيراد

جسور

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الانتاج الداجني



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