القابضة تناقش ميزانيات شركات البحيرة وجنوب الدلتا والإسكندرية لتوزيع الكهرباء اليوم

كتبت رحمة رمضان

تناقش الشركة القابضة لكهرباء مصر صباح اليوم الأربعاء الجمعية العامة العادية لشركات البحيرة و جنوب الدلتا والإسكندرية لتوزيع الكهرباء، الموازنة العامة لشركات توزيع الكهرباء للعام المالى الجديد لاستكمال خطة وزارة الكهرباء لتطوير شبكات التوزيع.

وأكد مصدر مسئول ب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر انتهت من مناقشة الميزانية الخاصة بشركات الإنتاج، مؤكدا أنه جارى استكمال مناقشة الموازنات الخاصة بباقى شركات التوزيع على مدار اليومين المقبلين.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تناقش الشركة القابضة لكهرباء مصر غدا الميزانيات الخاصة شركات شمال القاهرة و شمال الدلتا و القناة لتوزيع الكهرباء الخميس المقبل ، موضحا أنه تم الانتهاء من مناقشة الميزانيات الخاصة بشركات البحيرة وجنوب الدلتا والإسكندرية لتوزيع الكهرباء

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن معدلات الفقد بالشبكة القومية للكهرباء بدأت تنخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، كاشفا إلى أن هذا الانخفاض يرجع إلى التزام شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" ، أن نجاح شركات التوزيع فى خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية يرجع إلى عدة اسباب ، أهمها التوسع فى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين بالإضافة إلى تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي بالتنسيق مع شرطة الكهرباء و تحرير محاضر ضدهم.