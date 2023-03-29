"الطرق والكبارى" تعلن الانتهاء من ردم نفق محور المشير طنطاوى.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكبارى، التابعة لوزارة النقل، الانتهاء من أعمال ردم نفق محور المشير طنطاوى "نفق شارع التسعين"، ضمن أعمال توسعة و تطوير الطريق الدائرى ، موضحة أن الأعمال تتضمن ردم النفق بحيث تم تحرير الحركات المرورية أعلاه، وتوسعة الحارة المرورية الخاصة بمسار الأتوبيس الترددى السريع BRT.

وأوضحت هيئة الطرق والكبارى، أن ردم النفق يخدم إنشاء محطة المشير طنطاوى بمشروع الأتوبيس الترددى السريع والتى ستتبادل خدمة حركة الركاب مع مونوريل شرق النيل، حيث تتوسط محطتى المشير طنطاوى ووان ناينتى، مشيرة إلى أنه تم البدء لإنشاء محطة الأتوبيس الترددى.

ويذكر أن مشروع B.R.T يعتبر أحد الشرايين الرئيسية الجاري تنفيذها لربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى (القطار السريع – LRT – المونوريل – المترو) لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتسهيل انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمقر عملهم، وذلك باستخدام وسائل نقل جماعي مستدامة تعمل بالطاقة الخضراء، وأن مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تبلغ محطاته 49 محطة، وسيمثل نمطاً حضارياً تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، ويستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق و سيتم ربطه بمواقف نموذجية أسفل الطريق الدائري للقادمين من المحافظات إلى القاهرة الكبرى والعكس، مضيفا أن الطريق الدائري سيصبح 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبرى المنيب والوراق حيث سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه بهما.