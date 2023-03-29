اليوم السابع
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الأربعاء، 29 مارس 2023 10:39 م
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السيطرة على حريق نشب في تريلا بقنا

الأربعاء، 29 مارس 2023 10:04 م
السيطرة على حريق نشب في تريلا بقنا حادث- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في سيارة تريلا محملة بالأسمنت، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية أبو شوشة بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

 

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق في سيارة تريلا محملة بالأسمنت على الطريق الصحراوي الغربي، عند من مدخل قرية أبو شوشة بمركز أبوتشت.

 

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق فى سيارة تريلا محملة بالأسمنت على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية أبو شوشة، وتمت السيطرة على الحريق واخماده، دون وقوع إصابات بشرية.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والسيطرة على الحريق.

 

 

 


حريق تريلا

الحماية المدنية

محافظة قنا

اخبار قنا



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