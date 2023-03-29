اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 مارس 2023 11:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السنغال تعلن تفكيك خلية خططت لاغتيال مسؤولين حكوميين

الأربعاء، 29 مارس 2023 10:59 ص
السنغال تعلن تفكيك خلية خططت لاغتيال مسؤولين حكوميين ماكي صال - رئيس السنغال
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب العام في السنغال إبراهيما باخوم، إن السلطات فككت فرقة كانت تنوي القيام بعمليات "تخريب" و "قتل" شخصيات حكومية، وفقا لموقع صحرا ميديا الاخباري الافريقى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده باخوم، في داكار تتناول فيه عددا من القضايا التي تشغل الرأي العام السنغالي هذه الفترة، وعلى رأسها سلسلة عمليات توقيف قامت بها السلطات الأمنية بعد مظاهرات 16 مارس، والتحقيقات القضائية في شبه فساد في تسيير صندوق فيروس كورونا.

وأضاف باخوم في حديثة أمام الصحفيين "تم توقيف شخصين يقودان فرقة كانت تنوي القيام بأعمال تستخدم فيها مواد متفجرة وقنابل مولوتوف".

وأوضح النائب العام في السنغال أن هؤلاء الأشخاص كانوا “ينوون النيل من شخصيات حكومية، وأخرى قضائية إضافة إلى شخصيات دينية وأخرى إعلامية".

وقال باخوم إن 19 شخصا آخرين ما يزال البحث جاريا عنهم، لاشتراكهم في هذه الفرقة.

جاءت تصريحات النائب العام السنغالي، بعد أسبوع من مظاهرات عنيفة شهدتها العاصمة السنغالية داكار، وعدد من مدن الداخل، وذلك بعد طلب رئيس حزب باستيف وعمدة زيكنشور عثمان سونكو من مناصريه الخروج إلى الشوارع، لمساندته في ملف “تشهير وقدح”، بوزير السياحة مام امباي انيانغ يتهمه فيه باختلاس 29 مليار فرنك.وأجلت المحكمة جلسة المحاكمة إلى 30 مارس الجاري، للبت في القضية.


السنغال

النائب العام السنغالى

إبراهيما باخوم

داكار

تظاهرات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة