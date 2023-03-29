الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد صبري السيد عزب دجروج، للتعزية في وفاة الدكتور المعتز بالله أحمد نبيه الفقي، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالأربعاء، 29 مارس 2023 03:28 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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