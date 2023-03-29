الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد صبري السيد عزب دجروج، للتعزية في وفاة الدكتور المعتز بالله أحمد نبيه الفقي، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.