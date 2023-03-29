اليوم السابع
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الأربعاء، 29 مارس 2023 03:39 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الأربعاء، 29 مارس 2023 03:28 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد صبري السيد عزب دجروج، للتعزية في وفاة الدكتور المعتز بالله أحمد نبيه الفقي، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي

مصر



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