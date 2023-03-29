وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن المرسوم ينص على تعيين الدكتور عبدالقادر جوخدار وزيراً للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، والسيد أحمد بوسته جي وزير دولة بدلا من المهندس محمد فايز البرشة .