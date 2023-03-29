الداخلية تضبط كمية من الحشيش والآيس فى حملات أمنية بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (طبنجة – عدد من الطلقات - كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مادة الآيس المخدر وزنت كيلو جرام – ميزان حساس).

ونجحت الجهود في ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجدهما بمحل سكنهما، وبحوزتهما (كمية من الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة وضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهما (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتفين محمول).

واسفرت الجهود عن ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام – فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد حماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.