اليوم السابع
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الأربعاء، 29 مارس 2023 05:12 ص
أكرم القصاص
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التحقيقات: مستريحى سوهاج أوهما الضحايا بالاستثمار فى العقارات وجمعا 8 مليون جنيه

الأربعاء، 29 مارس 2023 05:00 ص
التحقيقات: مستريحى سوهاج أوهما الضحايا بالاستثمار فى العقارات وجمعا 8 مليون جنيه سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمان بالإستيلاء على قرابة 8.4 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج، أوهموا ضحاياهم باستثمار تلك الأموال في العقارات وتحقيق أرباح كبيرة لهم على خلاف الحقيقة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، نجحت في ضبط شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج، لقيامهما بالنصب والإحتيال على 12 شخص مقيمين بمحافظة سوهاج، عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال الإستثمار العقارى وتمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامى من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (8,4 مليون جنيه)، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

 

 


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