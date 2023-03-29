ارتفاع أعداد الوفيات فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق بلبيس الزقازيق إلى 7

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم بين 3 سيارات نقل ثقيل و ربع نقل بطريق " الزقازيق- بلبيس" أمام مزلقان قرية أولاد سيف نطاق مركز بلبيس، مما أسفر عن مصرع 7 وهم كل من " أحمد ص ع" و" أحمد م ع" و" أحمد غ ز" مقيمين عرب صبيح و"صلاح ع ح" مقيم كفر اباظة، و" أحمد ال " و" محمد ز" مقيم سندنهور ، و" إبراهيم ا ا" مقيم سندنهور.
فيما أصيب 10 آخرين بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المتوفين والمصابين الى مستشفى بلبيس، لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم للمصابين والتحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتم تحويل 4 حالات الى قسم الأوعية الدموية بمستشفى الزقازيق الجامعى، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، فيما وصول مدير أمن الشرقية، إلى موقوع الحادث للوقوف على أسبابه وأمر بسرعة إنهاء تصاريح الدفن للموتى.
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