البورصة: تنفيذ صفقة على شركة التوفيق أيه تي أم بقيمة 18 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة التوفيق أيه تي أم للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية بحجم تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 18 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة اسماركو جروب للمقاولات العمومية والاستثمار العقاري والسياحي بحجم تداول 50 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه، وأفاق للإعمار بحجم تداول 90 ألف سهم بقيمة 4.95 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية ، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.1 مليون سهم بقيمة 37.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 38 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.053 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 402.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.6 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.46%، والعرب على 6.62%، واستحوذت المؤسسات على 31.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 123.5 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 188.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 322.2 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 16411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 2818 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.52% ليغلق عند مستوى 19645 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 6759 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 4279 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3363 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 1273 نقطة.