اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 مارس 2023 04:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم

الأربعاء، 29 مارس 2023 04:00 ص
البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية في السابعة مساء اليوم الأربعاء، حيث يستكمل سلسلة عظاته عن الأسرة.

 

وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية، أن إذاعة العظة تكون من خلال القنوات الرسمية المسيحية، وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

جدير بالذكر أن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 يعتبر أول بابا فى تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير فى مطعم الكلية الإكليريكية.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العظه الاسبوعيه

عظه البابا تواضروس



الموضوعات المتعلقة

تعرف على تاريخ خدمة القديس بولس للكرازة المرقسية فى الكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 03:00 ص

تعرف على الأسبوع الرابع من الصوم الكبير فى الكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:00 ص

تعرف على أبرز مهام المرأة فى الكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 07 مارس 2023 06:00 ص

تعرف على الفارق بين أب الاعتراف والمرشد الروحى في الكنيسة الأرثوذكسية

الجمعة، 03 مارس 2023 02:00 ص

أبرز مهام لجنة شئون المهجر فى الكنيسة الأرثوذكسية

الخميس، 02 مارس 2023 06:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تودع رجل الأعمال لويس بشارة

السبت، 25 فبراير 2023 10:26 م

الكنيسة الأرثوذكسية تستضيف اليوم الأول من أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

الأربعاء، 15 فبراير 2023 10:50 م

تعرف على ألحان قداسات الصوم الكبير فى الكنيسة الأرثوذكسية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 09:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ اليوم صوم يونان لمدة 3 أيام

الإثنين، 06 فبراير 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة