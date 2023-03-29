اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 مارس 2023 02:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إعلام القاهرة تجرى تعديلات بمواعيد امتحانات الميد تيرم لطلاب الإعلام الرقمى

الأربعاء، 29 مارس 2023 01:17 م
إعلام القاهرة تجرى تعديلات بمواعيد امتحانات الميد تيرم لطلاب الإعلام الرقمى كلية الإعلام بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة أنه تم تعديل مواعيد امتحان منتصف الفصل الدراسي الثانى "اختبارات الميد تيرم" بالنسبة لطلاب برنامج الإعلام الرقمى للمقررات التالية:
 
1- المدخل إلى الصحافة المطبوعة و الإلكترونية 
يوم الأحد الموافق 02/04/2023  الساعة 10.30 ( ق 15 _ ق 19 )
 
2- مناهج البحث الإعلامى و الإحصاء التطبيقى يعقد يوم الخميس الموافق 06/04/2023 فى تمام الساعة 10.30
 
وتشهد كليات جامعة القاهرة انتظاما فى عقد المحاضرات منذ انطلاق شهر رمضان المبارك مع التوسع فى تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات للطلاب.
 
وكانت اعتمدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة بعمادة الدكتورة حنان جنيد، الجدول الزمنى لمحاضرات شهر رمضان، حيث أكدت الكلية أنه تم تقليص المدة الزمنية للمحاضرات خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار التيسير على الطلاب.
 
كما اعتمدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة الموعد الزمنى لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم"، حيث من المقرر ان تنطلق الاختبارات أول شهر أبريل المقبل وتستمر على مدار أسبوعين.

التعليم العالى

إعلام القاهرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

امتحانات الميد تيرم



الموضوعات المتعلقة

كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة تهنئ خريجيها المكرمات فى يوم المرأة المصرية

الأربعاء، 29 مارس 2023 09:12 ص

الخشت: كلية "العلاج الطبيعى" بجامعة القاهرة تحصل على 3 شهادات أيزو

الأربعاء، 29 مارس 2023 09:08 ص

جامعة القاهرة تطلق مسابقة للطلاب حول مفهوم الإدمان وآثاره الاجتماعية على الشباب

الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:00 م

جامعة القاهرة: اعتماد مستشفى المعهد القومى للأورام الجديد 500 500 كمستشفى أخضر

الإثنين، 27 مارس 2023 11:25 ص

جامعة القاهرة الأولى بمصر و227 عالميا فى العلوم الاجتماعية بالتصنيف الإنجليزى QS

الأحد، 26 مارس 2023 10:24 ص

جامعة القاهرة ضمن أفضل 50 جامعة عالمية في التخصصات بالتصنيف الإنجليزي "QS"

الجمعة، 24 مارس 2023 10:43 ص

جامعة القاهرة تغلق اليوم باب التقدم للمسابقة الطلابية لتصوير المشروعات القومية

الخميس، 23 مارس 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة