إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الإقليمي الصنافين بنها بعد كارتة الصنافين اتجاه السعديين محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى السعديين لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الإقليمي الصنافين بنها بعد كارتة الصنافين اتجاه السعديين، مما أسفر عن إصابة 8 بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين بمنيا القمح لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.