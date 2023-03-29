أوقاف شمال سيناء تستعد لإطلاق ملتقى الأجيال الرمضانى بالمدينة الشبابية بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستعد مديرية أوقاف شمال سيناء لإنطلاق برنامج "ملتقى الأجيال الرمضاني بالمدينة الشبابية بالعريش"، الثلاثاء 4 / 4 / 2023 ، 13 رمضان 1444هــ.

وأعلنت أوقاف شمال سيناء، أنه فى إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف من خلال برامجها المتعددة، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م، من خلال الأنشطة والفاعليات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه، ستنطلق فعاليات.

وأوضح البيان، أن البرنامج يهدف إلى تقديم فاعليات ولقاءات وبرامج تثقيفية وتوعوية متنوعة لمختلف الفئات المجتمعية من أجل تعزيز العلاقات الأسرية والمجتمعية بين الأجيال المختلف جيل الأجداد والأبناء والأحفاد، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينهم، وتوفير الدعم الديني والثقافي والاجتماعي، على اعتبار أن شهر رمضان يضع الإنسانية كلها في حالة نفسية واحدة من التراحم والترابط.

كما يهدف لتوجيه الوعي القومي ذي الطابع والمضمون الوطني من خلال نشر الأخلاق الفاضلة، والقيم النبيلة، والثقافة الرشيدة، والتكافل الاجتماعي، والعمل كذلك على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية، والاستفادة الجادة من الوقائع والانتصارات التاريخية التي حدثت في هذا الشهر الفضيل، والوصول بأيدي الناس إلى جميع أوجه الخير.

كما أعلنت أوقاف شمال سيناء، أن أئمة أوقاف شمال سيناء أدوا أول درس للسيدات عقب صلاة الظهر ، بجميع المساجد الكبرى التي ليس بها ملتقى للواعظات.

كما أدى رواد المساجد بشمال سيناء صلاة التراويح وسط إقبال كثيف، و أجواء إيمانية وفرحة غامرة بأداء صلاة التراويح، وامتلأت المساجد بالراكعين والساجدين والذاكرين، بجميع مساجد شمال سيناء.

وقال الشيخ الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، ان مديرية اوقاف شمال سيناء تلبى كافة احتياجات رواد المساجد، وتتابع قيادات الأوقاف بمديرية أوقاف شمال سيناء، ومديرى الإدارات الفرعية والمفتشين إقامة الأنشطة الدعوية المتنوعة والمستحدثة بالمساجد مع استمرار تنفيذ أعمال حملة النظافة والتعقيم و صيانة المساجد، لافتا أن مساجد المحافظة تشهد عودة روح رمضان إلى المساجد من جديد .

وأشار أن لقاءات ملتقى الفكر الإسلامي الرمضانى تعقد بمسجد النصر بالعريش يوميا بعد صلاة التراويح، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأوقاف شمال سيناء، تنفيذاً لتعليمات وزارة الأوقاف لتنظيم ملتقى الفكر الرمضاني عام 1444هــ - 2023م ، ويتسقبل الأهالى يوميا بحضور كثيف واهتمام بالمشاركة فيه من كل الأعمار.