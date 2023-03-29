أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى نصف نقل بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

ينشر اليوم السابع أسماء المصابين في حادث طريق طملاي شبين الكوم، وهم آية محمد مندور، ومحمد احمد صديق، ومصطفي فريد، ووليد عبد العزيز، وشريف الغندور، وزياد عبدالفتاح، وأسماء رياض، وشيرين عبدالعزيز، وكريم صبري الشحات، وكريم طاهر، ومحمد رمضان ، هاني جمال، ومحمد الجوهري، وزينهم محمد

وأكد مصدر طبى بمستشفى الجامعة بشبين الكوم، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن المصابين، إصابتهم مابين كدمات وكسور وهناك حالتين منهم في حالة خطيرة، وجميع المصابين يتلقون العلاج داخل المستشفى.