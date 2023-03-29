أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى نصف نقل بالمنوفية

ينشر اليوم السابع أسماء المصابين في حادث طريق طملاي شبين الكوم، وهم آية محمد مندور، ومحمد احمد صديق، ومصطفي فريد، ووليد عبد العزيز، وشريف الغندور، وزياد عبدالفتاح، وأسماء رياض، وشيرين عبدالعزيز، وكريم صبري الشحات، وكريم طاهر، ومحمد رمضان ، هاني جمال، ومحمد الجوهري، وزينهم محمد
وأكد مصدر طبى بمستشفى الجامعة بشبين الكوم، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن المصابين، إصابتهم مابين كدمات وكسور وهناك حالتين منهم في حالة خطيرة، وجميع المصابين يتلقون العلاج داخل المستشفى.
وأصيب منذ قليل 14 شخصًا فى حادث سيارة أجرة بأخرى نصف نقل على طريق شبين الكوم - طملاى نتيجة السرعة الجنونية، تم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إصابة 14 شخص فى حادث سيارة أجرة بأخرى نصف نقل على طريق شبين الكوم - طملاى نتيجة السرعة الجنونية، على الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف تحت إشراف الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية،وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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