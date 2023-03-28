164 قرار تصالح علي مخالفات البناء نموذج "10" لأهالي مدينة أبو زنيمة

جنوب سيناء - فايزة مرسال

وذلك خلال عرض اللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة ابو زنيمة، اليوم، الثلاثاء، بقاعة الديوان العام بطور سيناء، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأكد رئيس المدينة أن إجمالي قرارات التصالح التي تم اعتمادها حتى الآن 164 قرار.

وأشار المحافظ ان ذلك في إطار استكمال التصديق علي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، ووجه بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

كما وسط جو من البهجة والسعاده تناول اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، طعام الإفطار اليوم على مائدة إفطار الصائم بمدينة طور سيناء وسط الأهالى الذين ابدو عن بالغ سرورهم لوجود المحافظ معهم.

وأبدى المحافظ عن سعادتة الغامرة بالإفطار وسط الاهالى مؤكدا هناك المزيد والمزيد من المساعدات وكراتين المواد الغذائية واللحوم ستوزع طوال الشهر الكريم وان هناك هدايا ولعب أطفال والعيدية خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك ، ثم قام بأداء صلاة المغرب بمسجد الحق المبين يرافقة عدد من القيادات التنفيذية والأهالى.