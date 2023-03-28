‫وزير الرى: إنشاء نظام إنذار مبكر بالمواقع الساخنة بالترع

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة، ومجهودات الوزارة فى مجال توزيع المياه ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات.

واستعرض سويلم خلال الاجتماع الموقف المائى وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.

وقال الدكتور سويلم، إن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين، وأنه تم رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة، موضحاً أن الوزارة تعمل على إدارة فترة أقصى الاحتياجات بنجاح وبأقل معدلات من الشكاوى، من خلال بذل مجهودات كبيرة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً .

وأضاف أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية إنشاء نظام إنذار مبكر بالمواقع الساخنة بالترع ومتابعتها من خلال منظومة التليمترى ، كما تم مراجعة محطات الخلط الوسيط بعدد 450 محطة رفع تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية لتغذية الترع المتعبة ، كما تم المرور على محطات الرفع بعدد من المواقع الساخنة (محطات اسوان - محطات الفيوم - مغذيات بنى سويف) لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة ، كما يجرى دراسة قطاعات عدد من الترع الرئيسية لدراسة قدرتها الاستيعابية ومدى احتياجها للتكريك من عدمه .

كما تم المرور على الترع من خلال لجان تابعة للوزارة للاطمئان على موقف أعمال التطهيرات بهذه الترع ، وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة بمواصلة أعمال تطهير الترع والمصارف الجارية ضمن نظام تقييم وفحص كفاءة دوري ، ونهو التطهيرات قبل فترة أقصى الإحتياجات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع ، كما وجه سيادته بالإستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات مع المرور الدورى على المجارى المائية لضمان جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف، والمرور على محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها لضمان جاهزيتها ، و وحدات الطوارئ النقالى لمواجهة أية ازدحامات فى المجارى المائية.