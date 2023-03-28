يحافظ على صحة الجهاز الهضمى والفم.. اعرف فوائد القرنفل

كتبت نهير عبد النبى

يحتوى القرنفل على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، لذلك ينصح بوضعه فى الاكلات الصحية أو على المشروبات ، وحسب ما ذكره موقع webmed فإن فوائد القرنفل هى :

-صحة الفم وآلام الأسنان

ينصح دائما بوضع القرنفل فى الفم عند الشعور بألم فى اللثة أو الأسنان وذلك لاحتوائه على مواد مخدرة ومواد مسكنة تخفف الألم، كما انه يساعد فى علاج التهابات اللثة ويحارب البكتيريا فى الفم.

-مضاد للسرطان

يحتوى القرنفل على بعض المواد التى تعمل على الحد من نمو السرطان، ويقضي على الخلايا السرطانية بأشكالها المتعددة، وخصوصا سرطان الثدي والمبيض والرئتين، وغيرها من السرطانات في مراحلها الأولى.

-يحافظ على صحة الكبد

يحتوى القرنفل على مادة الأوجينول التى تعمل على تعزيز صحة الكبد وحمايته من المشاكل التى يتعرض لها.

- تنظيم نسبة السكر في الدم

يحتوى القرنفل على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تنظيم نسبة السكر فى الدم لأنه يلعب دور الأنسولين نفسه في الجسم، إذ يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

- يقوي جهاز المناعة

يعتبر القرنفل من أفضل العلاجات الطبيعية لتقوية جهاز المناعة، وذلك لاحتوائه على فيتامين سى وبعض الفيتامينات الاخرى.

-يحافظ على الجهاز الهضمى

من فوائد القرنفل هو تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من اضطرابات المعدة والالتهابات وعسر الهضم.