اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 02:32 م
أكرم القصاص
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وكيل "صحة الوادى الجديد" يتفقد مستشفى الصدر بالخارجة ويوجه بإنهاء أعمال الصيانة

الثلاثاء، 28 مارس 2023 02:11 م
وكيل "صحة الوادى الجديد" يتفقد مستشفى الصدر بالخارجة ويوجه بإنهاء أعمال الصيانة جانب من التفقد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، مستشفى صدر الخارجة، ورافقه فى الجولة مدير إدارة المستشفيات ومدير الرقابة والمتابعة ومدير إدارة التمريض، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية، حيث تابع أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الجارى تنفيذها فى المستشفى، وشدد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال فى المواعيد المحددة.
 
وأكد وكيل الصحة بالمحافظة على ضرورة جاهزية قسم الاستقبال وتوافر الأدوية والمستلزمات والأكسجين وانضباط الفريق الطبى، كما تفقد مبنى المخازن الرئيسية وإدارة الصيدلة وتابع توافر الأدوية والمستلزمات وألبان الأطفال، مؤكداً على أن جميع أجهزة الحماية المدنية تعمل بكفاءة عالية وأن أجهزة الإنذار المبكر عن الحريق تعمل وبحالة جيدة وأن الكاميرات الخاصة بالمراقبة تعمل بكفاءة.
 
جانب من التفقد (2)
 

جانب من التفقد (3)
 

جانب من التفقد (4)
 

جانب من التفقد (5)
 

جانب من التفقد (1)
 
 

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