وكيل "صحة الإسكندرية" تتفقد سير العمل بمستشفى أحمد ماهر

تفقدت اليوم الثلاثاء، الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية مستشفى احمد ماهر، وكان في استقبالها الدكتور كريم اللقاني مدير المستشفى، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية.

وتابعت وكيل الوزارة سير العمل بأقسام وعيادات المستشفى المختلفة، وتفقدت قسم الأشعة، واطلعت على عدد الحالات اليومية والشهرية وقسم الغسيل الكلوى، والذى يوجد به 54 ماكينة غسيل كلوى، واستمعت لاقتراحات المرضى من أجل تقديم خدمة ذات جودة عالية وعيادات الأسنان وتنظيم الأسرة والعلاج الطبيعي والرمد والجلدية و التخاطب ووحدة المناظير و استمعت لمقترحات الطاقم الطبي من اجل تحسين الخدمات وتأكدت من وجود قائمة الأدوية الأساسية بالصيدلية و حسن سير العمل بمعمل التحاليل الطبية.

وقد أشادت دكتورة "أميرة طهيو " بوجود جهاز تفتيت حصوات الكلى و فحص ديناميكا البول بالمستشفى و تفعيل العيادات الخارجية المسائية و رضا المترددين عن الخدمات المقدمة .

وصرحت دكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي أنه جاري التعاون من أجل الاستفادة بخبرات الاطباء في التخصصات ذات الاحتياج بالمستشفى.